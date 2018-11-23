Объявлен состав жюри конкурса «Герои пера» для СМИ, публикующих
материалы на тему социальной ответственности и благотворительности, сообщает DEITA.RU. Премия организована АНО Центр
социальных проектов «Быть человеком». Прием заявок продлится до 1 марта 2019
года по адресу org@tobehero.ru.
В жюри «Героев пера» - 2019 вошли эксперты в области корпоративных отношений и коммуникаций, общественные деятели, актеры и журналисты, представители крупных промышленных предприятий:
- Елизавета Арзамасова – актриса театра и кино, попечитель
фонда «Старость в радость»
- Ирина Бахтина - вице-президент по корпоративным отношениям Unilever
в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Израиле, Иране, России,
Украине, Беларуси, руководитель Академии по устойчивому развитию бизнеса и
корпоративным отношениям Unilever на глобальном уровне
- Антон Буланов - директор по маркетингу и коммуникациям
ИНВИТРО. Член исполкома АКМР, действительный член Гильдии Маркетологов и РАСО.
Консультант Минпромторга по программе «Сделано в России», созданию Российской
системы качества и российскому Знаку качества
- Николай Дроздов - российский учёный-зоолог и биогеограф, доктор
биологических наук, профессор, телеведущий
- Юлия Загитова - медиаисследователь, секретарь Союза
журналистов России
- Владимир Змеющенко - управляющий партнер ГК «ЛюдиPeople»
- Елена Мартьянова - руководитель отдела по связям с
общественностью Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»
- Вадим Ковалев - заместитель председателя комиссии по развитию
гражданского общества Общественной палаты города Москвы, первый заместитель
исполнительного директора Ассоциации Менеджеров России
- Станислав Наумов - президент Российской ассоциации по связям
с общественностью (РАСО)
- Лариса Рудакова - генеральный директор Коммуникационной
группы «Medialine»
- Дарья Топильская - исполнительный директор ЦСП «Быть
человеком», Директор Департамента коммуникаций и информационной политики
«ЛокоТех»
- Владимир Торин - писатель, директор департамента внешних
связей «Еврохим»
Подведение итогов и награждение лауреатов «Героев пера» состоится в апреле в Москве. В премии могут участвовать авторы и коллективы, а также редакции СМИ, официально зарегистрированные на территории РФ, в том числе корпоративные издания.
Цели проведения конкурса – пропаганда волонтерства, социальной ответственности и добрых поступков в обществе, популяризация активной гражданской позиции и рабочих профессий, формирование нравственных ориентиров и воспитание подрастающего поколения.
Победители определяются по результатам двух этапов. После окончания приема заявок конкурсная комиссия сформирует шорт-лист. На втором этапе голосуют члены жюри.
Награды вручаются в номинациях: «ТВ-герой» (для телевизионных каналов), «На линии добра» (для интернет-порталов и информационных агентств), «Печать общества» (для редакций газет и журналов). Также в конкурсе несколько специальных номинаций: «За социальное партнерство», «Корпоративная пресса», «Симпатия жюри» и за наибольшее количество присланных материалов.
Напомним, первый конкурс «Герои пера» прошел в 2018 году. Он сразу же привлек внимание общественности, региональных и федеральных СМИ. Всего было прислано 256 заявок от 58 СМИ со всей территории страны.
Информация о конкурсе для СМИ «Герои пера» размещена на сайте http://tobehero.ru/about/media_contest/.
Екатерина Брязгунова