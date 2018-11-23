Объявлен состав жюри конкурса «Герои пера» для СМИ, публикующих материалы на тему социальной ответственности и благотворительности, сообщает DEITA.RU. Премия организована АНО Центр социальных проектов «Быть человеком». Прием заявок продлится до 1 марта 2019 года по адресу org@tobehero.ru.



В жюри «Героев пера» - 2019 вошли эксперты в области корпоративных отношений и коммуникаций, общественные деятели, актеры и журналисты, представители крупных промышленных предприятий:

Елизавета Арзамасова – актриса театра и кино, попечитель фонда «Старость в радость»



– актриса театра и кино, попечитель фонда «Старость в радость» Ирина Бахтина - вице-президент по корпоративным отношениям Unilever в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Израиле, Иране, России, Украине, Беларуси, руководитель Академии по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever на глобальном уровне



- вице-президент по корпоративным отношениям Unilever в странах Северной Африки, Ближнего Востока, Турции, Израиле, Иране, России, Украине, Беларуси, руководитель Академии по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever на глобальном уровне Антон Буланов - директор по маркетингу и коммуникациям ИНВИТРО. Член исполкома АКМР, действительный член Гильдии Маркетологов и РАСО. Консультант Минпромторга по программе «Сделано в России», созданию Российской системы качества и российскому Знаку качества



- директор по маркетингу и коммуникациям ИНВИТРО. Член исполкома АКМР, действительный член Гильдии Маркетологов и РАСО. Консультант Минпромторга по программе «Сделано в России», созданию Российской системы качества и российскому Знаку качества Николай Дроздов - российский учёный-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор, телеведущий



- российский учёный-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор, телеведущий Юлия Загитова - медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России



- медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России Владимир Змеющенко - управляющий партнер ГК «ЛюдиPeople»



- управляющий партнер ГК «ЛюдиPeople» Елена Мартьянова - руководитель отдела по связям с общественностью Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»



- руководитель отдела по связям с общественностью Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Вадим Ковалев - заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города Москвы, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров России



- заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города Москвы, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров России Станислав Наумов - президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО)



- президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Лариса Рудакова - генеральный директор Коммуникационной группы «Medialine»



- генеральный директор Коммуникационной группы «Medialine» Дарья Топильская - исполнительный директор ЦСП «Быть человеком», Директор Департамента коммуникаций и информационной политики «ЛокоТех»



- исполнительный директор ЦСП «Быть человеком», Директор Департамента коммуникаций и информационной политики «ЛокоТех» Владимир Торин - писатель, директор департамента внешних связей «Еврохим»



Подведение итогов и награждение лауреатов «Героев пера» состоится в апреле в Москве. В премии могут участвовать авторы и коллективы, а также редакции СМИ, официально зарегистрированные на территории РФ, в том числе корпоративные издания.

Цели проведения конкурса – пропаганда волонтерства, социальной ответственности и добрых поступков в обществе, популяризация активной гражданской позиции и рабочих профессий, формирование нравственных ориентиров и воспитание подрастающего поколения.

Победители определяются по результатам двух этапов. После окончания приема заявок конкурсная комиссия сформирует шорт-лист. На втором этапе голосуют члены жюри.

Награды вручаются в номинациях: «ТВ-герой» (для телевизионных каналов), «На линии добра» (для интернет-порталов и информационных агентств), «Печать общества» (для редакций газет и журналов). Также в конкурсе несколько специальных номинаций: «За социальное партнерство», «Корпоративная пресса», «Симпатия жюри» и за наибольшее количество присланных материалов.

Напомним, первый конкурс «Герои пера» прошел в 2018 году. Он сразу же привлек внимание общественности, региональных и федеральных СМИ. Всего было прислано 256 заявок от 58 СМИ со всей территории страны.

Информация о конкурсе для СМИ «Герои пера» размещена на сайте http://tobehero.ru/about/media_contest/.

Екатерина Брязгунова