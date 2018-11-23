При этом сообщается, что заболевшие корью мать и ребенок заразили других отдыхающих, сообщает DEITA.RU со ссылкой на правительство Австралии.

Так, на сайте говорится о том, что органами здравоохранения Сиднея (NSW Health) распространили срочное сообщение о том, что в зоне риска оказались пассажиры самолета Qantas QF44, который прибыл в международный аэропорт Сиднея в 6 часов 30 минут утра в четверг, 21 февраля 2019 года.

Всем пассажирам авиарейса и людям, которые в это время находились в аэропорту, врачи рекомендуют тщательно сделать за состоянием своего здоровья еще 10 дней – до 16 марта. В тоже время, возможность распространения опасной болезни могло произойти и по пути следования 20-ти летней женщины, которая останавливалась в отеле Langham, улица 89-113 Кент, SydneyVisited Оперного театра в четверг, 21 февраля.

За последнее время это не единичный случай «завоза» кори, зарегистрированный на территории континента – младенец заразился опасной болезнью после посещения с родителями Филиппин. По сообщению ведомства, случаи заболевания корью в популярных курортах Юго-Восточной Азии несут прямой риск и для жителей Австралии. Добавим, что это касается и дальневосточников, которые любят проводить отдых на популярных курортах.

Напомним, симптомы болезни - лихорадка, боль в глазах, кашель и все это сопровождается красной сыпью.

Инна Эстрина