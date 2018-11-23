Росздравнадзор информирует -в России из обращения отозван еще один препарат от кашля - "Эриспирус", сообщает DEITA.RU. Причем изымают все серии этого лекарства - и сироп, и таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Отмечается, что это предупредительная мера, ведь препарат содержит фенспирид, так же как и "Эреспал", который, как выяснилось провоцирует нарушение сердечного ритма.

Аналогичного воздействия на организм при приеме "Эриспируса" пока не зафиксировано, но его отозвали из продажи в интересах безопасности пациентов.

Таисия Масина