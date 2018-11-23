В Чите на КСК, на улице Труда, 9, 15 марта обвалилось по стене у первого и второго подъездов жилого дома, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет местный житель Юрий Черепанов на своей странице в Facebook.

Обрушение началось ночью, эвакуация жителей проводилась в экстренном порядке. Очевидец утверждает, что дом разваливался прямо на глазах.

В то же время в сети появились опровергающие комментарии к произошедшему. Иван Степанов со ссылкой на источник в экстренных службах утверждает, что всё было не так фатально.

По словам Ивана, блогер и раньше делал подобные громкие заявления про обрушение дома, в то время как обрушивались не несущие конструкции, а кладка стен. Жильцы сами покинули квартиры, но чуть погодя вернулись домой. Был приглашен эксперт-строитель, который угрозы обрушения не увидел.

В тот день на месте дежурили специалисты ГО и ЧС города. А наутро члены комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение о дальнейшей судьбе дома и жильцов.

Стоит отметить, что на официальном ресурсе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю никакой информации об обрушении не размещалось. Хотя, судя по опубликованной фотографии, на место, указанное пользователем Facebook, прибыли карета скорой помощи и стражи порядка.

Анастасия Туркова