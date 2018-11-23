Один из самых крупных застройщиков в регионе - ИСК «Аркада», банкротится во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Напомним, это строительная компания, которая обещала построить на острове Русский жилой комплекс для преподавателей Дальневосточного университета. Эта же компания строила к саммиту АТЭС театр оперы и балета, но не успела в срок.

Как пишет Коммерсант, Фонд защиты граждан—участников долевого строительства подал заявление о банкротстве ООО «ИСК "Аркада"», это следует из картотеки арбитражных дел.

Претензии касаются не только жилых комплексов, которые компания строит во Владивостоке,— «Аркада АРТ», «Босфор», но и домов для преподавателей и ученых Дальневосточного федерального университета. Проект обещали закончить еще к 2012 году, но в 2018 дольщики обратились в федеральное правительство, сообщив, что девелопер не может завершить строительство.

Как рассказал член президиума правления «Опоры России» Дмитрий Котровский, подача заявления о несостоятельности в случае с ИСК «Аркада» — это не рычаг давления на компанию, а начало реальной процедуры банкротства. В дальнейшем строительство завершит фонд и передаст квартиры дольщикам.

Таисия Масина



