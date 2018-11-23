Законопроект о налоговых вычетах на покупку жизненно необходимых лекарств одобрен, сообщает DEITA.RU.

На вычет имеют право те, кто приобрел жизненно важные лекарства,

назначенные лечащим врачом ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновлённым) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет и приобретаемые налогоплательщиком в налоговом периоде за счёт собственных средств.



В список включены

Действующий список лекарств не менялся с 2007 года. Многие из них уже сняты с производства, а многие современные средства, наоборот, не вхоят в перечень.

Таисия Масина