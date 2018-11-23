Изменения в правила дорожного движения, касающиеся времени нахождения за рулем водителей грузовиков и автобусов подготовил Минтранс, сообщает DEITA.RU.

Документ уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Суть проекта заключается во введении нового раздела в правила дорожного движения под названием «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха». В соответствии с документом, в сутки находиться за рулем грузовика массой более 3,5 тонны или автобуса можно будет не более девяти часов. При этом каждые 4,5 часа нужно делать 45-минутный перерыв (либо два перерыва — 15 и 30 минут). При необходимости можно ехать десять часов подряд, но в течение недели такой график возможен не более двух раз.

Кроме того, каждый день водитель должен отдыхать от управления машиной не менее 11 часов В течение недели суммарное время нахождения за рулем не должно превышать 56 часов, в течение двух недель — не более 90 часов.

Режим труда и отдыха контролируется автоматически - с помощью тахографов: с 1 ноября 2019 года приборы учета должны быть установлены на всех грузовиках массой более 3,5 тонны и автобусах.

Сейчас в КоАП за нарушение «установленного режима труда и отдыха» прописан штраф от 1 000 до 3 000 рублей. В соответствии с новым документом, штрафы увеличиваются до 5 000 рублей для водителей.

По данным ГИБДД, в 2018 году по вине водителей грузовиков произошло 10,9 тысяч ДТП, в которых погибло 1 700 граждан. По вине водителей автобусов произошло 5,8 тысяч ДТП, в которых погибло 269 человек.

Официальную статистику о случаях, когда водители засыпают за рулем, ГИБДД не публикует, но такие ДТП происходят регулярно. Одно из последних – в ночь 23 февраля по улице Шилкинская во Владивостоке Nissan March врезался в кузов эвакуатора.

Водитель легковушки заснул за рулем, при этом он «задел» еще одну машину. Удар оказался очень сильным, мужчину спасла подушка безопасности.

Дмитрий Санников