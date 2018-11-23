Российский турист спровоцировал страшную аварию в Таиланде, сообщает DEITA.RU.

Так, он, управляя автомобилем, на большой скорости врезался в мотоцикл, который выехал с парковки между торговыми центрами Tesco Lotus и Outlet Mall в Паттайе. После удара машина въехала в электрический столб.

По данным Пхукет news, водителя и пассажира мотоцикла госпитализировали с тяжелыми травмами, один из них позже скончался. Россиянин оказался заблокированным в автомобиле, но его быстро вытащили, сильно мужчина не пострадал.

На данный момент полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения для установления причины ДТП.

Очевидцы страшной аварии уверены - россиянин ответит по всей строгости: "Ох, попал мужик! Если еще окажется, что пьяный был, конец ему!", "Даже если и не пьяный - все равно конец, никогда иностранец не станет правым в дтп (даже если он прав), когда есть пострадавшие тайцы, да и тем более со смертельным исходом".

Таисия Масина



