Ноги на пешеходном переходе
Source «Deita.ru»
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Серьезное происшествие во Владивостоке сильно напугало местных жителей, сообщает DEITA.RU.

Трагедия произошла на Семёновской 1, около центрального входа на стадион Динамо. По  предварительной версии, у HINO отказали тормоза, неуправляемая махина снесла дорожный знак, а затем столб, который упал прямо на шедшую по тротуару женщину.

По данным dps_vl пострадавшая в крайне тяжелом состоянии. 

Жители дальневосточной столиц не на шутку перепуганы: "Это что, охота на пешеходов? По тротуару становится страшно ходить уже" , "Какая-то не здоровая закономерность!!! Столько случаев где пострадали пешеходы..... страшно ходить и ездить" ,"Слушайте, у меня уже конкретная истерика начинается. Я, как пешеход, просто начинаю панически боятся ходить по улицам".

Отметим, что  пешеходов действительно сбивают каждый день -  в понедельник, 25 февраля, во Владивостоке, на острове Русском, автолюбитель сбил пешехода, 24 февраля - водитель за рулем BMW въехал в толпу пешеходов, несколько человек погибли,в ночь на воскресенье, 24 февраля, во Владивостоке мужчина погиб из-за поступка друга.

Таисия Масина

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