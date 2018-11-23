Серьезное происшествие во Владивостоке сильно напугало местных жителей, сообщает DEITA.RU.

Трагедия произошла на Семёновской 1, около центрального входа на стадион Динамо. По предварительной версии, у HINO отказали тормоза, неуправляемая махина снесла дорожный знак, а затем столб, который упал прямо на шедшую по тротуару женщину.

По данным dps_vl пострадавшая в крайне тяжелом состоянии.

Жители дальневосточной столиц не на шутку перепуганы: "Это что, охота на пешеходов? По тротуару становится страшно ходить уже" , "Какая-то не здоровая закономерность!!! Столько случаев где пострадали пешеходы..... страшно ходить и ездить" ,"Слушайте, у меня уже конкретная истерика начинается. Я, как пешеход, просто начинаю панически боятся ходить по улицам".

Отметим, что пешеходов действительно сбивают каждый день - в понедельник, 25 февраля, во Владивостоке, на острове Русском, автолюбитель сбил пешехода, 24 февраля - водитель за рулем BMW въехал в толпу пешеходов, несколько человек погибли,в ночь на воскресенье, 24 февраля, во Владивостоке мужчина погиб из-за поступка друга.

Таисия Масина