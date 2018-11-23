Маленького гималайского медвежонка обнаружили лесозаготовители в районе села Хвищанка в Кировском районе Приморья рядом с местом спячки и вызвали опергруппу, об этом DEITA.RU сообщили в приморской администрации.

Специалисты нашли на месте гильзы и шкуру мамы медвежонка, а позже задержали и самого браконьера. Мужчина сознался в содеянном, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы за незаконную охоту.

Медвежонок, оставшийся без мамы передан в центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее жителя Приморья, пострадавшего от нападения тигра, задержали за незаконное хранение оружия. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Таисия Масина







