Сотрудника ЧОП обвиняются в краже имущества с охраняемого объекта во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Как рассказали в ведомстве, в конце января текущего года мужчина, работая охранником, охранял территорию научного учреждения. Заметив на территории металлические изделия, он предложил знакомому вывезти их и сдать в пункт приема металлического лома.

Злоумышленник согласился. Они наняли грузовик, вывезли изделия и продали за 86 тысяч рублей.

На данный момент уголовное дело передано в суд. За кражу приморцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Екатерина Брязгунова