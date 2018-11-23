В этом году любители сап-прогулок так и не закрыли плавательный сезон. Некоторые любители морских просторов продолжали плавать в теплые зимние деньки, которых в феврале выдалось особенно много. В одну из таких прогулок трое саперов встретили в районе Патрокла (Владивосток) ларгу, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует sup_gid.

Молодым людям удалось снять на видео игривого морского млекопитающего. «Оглядись! Какая-то бесстрашная! Прямо возле нас плавает. Иди сюда. Смотри, она меня сейчас съест. Слушай, я первый раз такое вижу. Она как будто играется», — говорит автор кадров.

Екатерина Брязгунова