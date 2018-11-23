Жертвой мошенников стал 47-летний предприниматель из Петропавловска-Камчатского, сообщили DEITA.RU в пресс-службе УМВД по Камчатскому краю.

В последних числах февраля предприниматель находился у себя в квартире, играя в компьютерную онлайн игру. Неожиданно игрок увидел на мониторе всплывшее окошко с уведомлением о возможности получения кредита. Позвонив по указанному номеру, он связался с ранее неизвестной ему «Московской кредитно-финансовой организацией».

Менеджер компании сообщил, что ему одобрен кредит на сумму 700 тысяч рублей, получить который можно сразу после внесения на счет учреждения страховой выплаты на сумму 34 тысячи рублей.

Страховку предприниматель оплатил, а на следующий день ему позвонил другой менеджер кредитной организации и сообщил, что его коллега ошибся, сообщив неправильную сумму страховой выплаты, поэтому нужно доплатить, что житель краевой столицы и сделал. Затем предприниматель перевел несколько выплат по процентной ставке одобренной кредитной суммы, лишившись в общей сложности 343 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества. Как установили оперативники камчатцу звонили с абонентских номеров, зарегистрированных на нескольких граждан, проживающих в Москве и Московской области.

Дмитрий Санников