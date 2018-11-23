Более 100 килограммов рыбы и кальмара без документов и маркировки изъяты в магазине приморского города Артема, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, во время внеплановой проверки магазина на улице Херсонской выявлено нарушение правил хранения и продажи рыбы и кальмара весом 110,6 килограмма.

Так, на упаковках 22-х килограммов корюшки, 66-х килограммов тушек кальмара, 30,6 килограмма камбалы и лососей не обнаружено маркировки. Кроме того, продавец не смог показать проверяющим органам ветеринарные сопроводительные документы.

Теперь продавцу предстоит заплатить крупный штраф, а небезопасную продукцию уничтожат.

Екатерина Брязгунова