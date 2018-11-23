Российская вода из-под крана названа опасной для питья. Такую информацию приводит британское туристическое агентство Globehunters, составившее рейтинг стран с самой опасной водопроводной водой. В перечень вошли 187 государств, в том числе Россия, а также бывшие советские республики, Афганистан, Албания и некоторые страны Латинской Америки. Наиболее безопасной признана вода из-под крана в Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Северной и Западной Европе, а также в США и Японии, сообщает DEITA.RU.

Однако, по мнению первого заместителя комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача, доктора медицинских наук, профессора Геннадия Онищенко, данный рейтинг, во всяком случае в том, что касается России, — является в лучшем случае недобросовестным, а фактически фейковым.

Он рассказал, что некое британское туристическое агентство включило Россию в число стран, в которых вода из-под крана небезопасна для туристов; эту информацию без всякого обсуждения перепечатали российские СМИ, в том числе весьма уважаемые: "Мне эта позиция представляется неправильной. Водопроводную воду в России уж никак нельзя отнести к небезопасной, так что я с большим сомнением отношусь к рейтингу этого туристического агентства.

Да, у нас вода может быть сложной по физическому составу, потому что у нас огромная территория, которая захватывает Европу и Азию. Поэтому физическая палитра тут может быть очень разнообразной. Кроме того, нужно учитывать подземные артезианские воды, находящиеся на больших глубинах, где огромные слои почвы могут растворять в себе значительное количество веществ таблицы Менделеева. Это так.



Но это никак не касается безопасности нашей водопроводной воды. И, хотя в приведенном рейтинге говорится, что небезопасная вода — это не обязательно вода плохо очищенная, и что формально это не является нарушением, меня эти оговорки не удовлетворяют. За подобными тенденциозными рейтингами я вижу явный перебор, а скорее — некую не вполне достойную игру.



Да, в медицине есть такое понятие, как диарея путешественников. Она действительно может возникнуть, когда человек пьет воду, формально не содержащую никаких опасных микроорганизмов, но для человека непривычную. В этих случаях действительно может возникнуть расстройство кишечника: это связано с физическими особенностями воды и с иммунной системой человека.



Но называть российскою воду опасной, тем более применительно к туризму, это по меньшей мере странно. Как известно, зарубежный туризм в нашей стране весьма и весьма локальный — это в основном европейская часть России, крупные мегаполисы. И, конечно, основную туристическую нагрузку берет на себя Москва, обладающая самыми современными в мире очистными сооружениями, в которых используются такие технологии, которые даже не снились странам Нового Света



Поэтому ссылаться на приведенные данные применительно туризму — это безответственно. Это необъективная оценка, которая прекрасно вписывается в тренд фейковой информации, которой на Западе так любят оценивать все в нашей стране. Фейк об «опасной» российской воде — из этой же серии.



Думаю, соответствующим российским структурам следует более системно заниматься такими вбросами. Конечно, нужно не огрызаться, а давать системный ответ, действовать строго в соответствии с законом о правах прав потребителей. Мы должны давать конкретные объективные данные о состоянии питьевого водоснабжения в нашей стране, содержащие в том числе рекомендации для туристов. Только так мы сможем достойно, не опускаясь до скандала, противостоять облыжным обвинениям, дискредитирующим нашу страну, а также защитить туристов и всех, кто, посещает Россию, от недостоверной информации", - приводит слова Онищенко РИА ФАН.



Таисия Масина