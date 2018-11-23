В Приморье выявлена партия соленой кеты из Хабаровска с бактериями кишечной палочки и превышением общей бактериальной обсемененности, сообщает DEITA.RU.

В результате проведенных исследований проб, отобранных от партии соленой кеты производителя из Хабаровского края, обнаружено превышение уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) в 260 раз, а также наличие бактерий группы кишечной палочки.



По результатам лабораторных испытаний продукция признана не отвечающей требованиям Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».



Как объясняют специалисты лаборатории, подобные выявления могут свидетельствовать о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции.

Употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления, поскольку она не подвергается дополнительной термической обработке.

Информация доведена до производителя, чтобы он предотвратил реализацию небезопасной продукции.

Ирина Петрова