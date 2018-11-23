Опасные морепродукты уничтожили в приморском городе Артеме, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Как рассказали в ведомстве, почти 75 килограммов опасных для здоровья морепродуктов уничтожено после проверки одного из рыбных магазинов Дальневосточной столицы.

Основанием для внеплановой проверки стало обращение о том, что в магазине на Бородинской реализуют продукцию без документов. В ходе проверки было изъято 58,5 килограмма соленой икры, 15 килограммов рыбы, два килограмма креветки. На продукции отсутствовала информация об изготовителе, дате выработки, а также сроках и условиях хранения.

Отметим, что вся продукция будет уничтожена, а предпринимателю предстоит оплатить штраф.

Екатерина Брязгунова