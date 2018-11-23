Ресторан «Золотой Харбин» в приморском городе Партизанске временно закрыт, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Как рассказали в ведомстве, главная претензия к предприятию общественного питания заключалась в том, что на предприятии не соблюдалось законодательство в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Стоит отметить, что, кроме «Золотого Харбина», по требованию ведомства приостановлена деятельность кулинарного цеха ИП Беленцова в Находке, закусочная «Сунгари» ИП Чэнь Бяо в Партизанске и хлебопекарня ИП Трушков С.П. в Лазовском районе.

Екатерина Брязгунова