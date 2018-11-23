В России уточнят порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг с целью полного исключения двойной комиссии, сообщает DEITA.RU. Соответствующие поправки в постановление готовят представители Федеральной антимонопольной службы.

Данные поправки должны полностью исключить преимущество тех или иных компаний, принимающих оплату за ЖКУ. Кроме того, они помогут обеспечить конкуренцию на рынке среди организаций, которые оказывают подобные услуги.

Напомним, что на сегодняшний день во все тарифы ЖКУ уже включены услуги банков, с которыми ресурсоснабжающие предприятия и управляйки заключили договоры. Однако если человек обращается в другую кредитную организацию, ему приходится вновь платить комиссию банку. А это, по мнению представителей ФАС, несправедливо.

Екатерина Брязгунова