Эксперты по автомобилям предложили 7 машин, которые стоит подарить женщине, сообщает DEITA.RU. Эксперты портала 110km проанализировали предпочтения прекрасной половины человечества, изучили новинки рынка и назвали семерку «кроссоверов мечты» на этот сезон.

Первое место досталось Range Rover Evoque, в разработке которого приняла участие Виктория Бэкхем. Автомобиль-англичанин имеет широкую моторную гамму, прекрасно оснащен и, что немаловажно, представительно выглядит.

Второе место — Nissan Qashqai. Очень уж его дизайн впечатлил экспертов. Ну, или женщин впечатлил, участвовавших в опросе. Тоже вариант.

Третья позиция — Toyota RAV4, Япония.

Далее следуют: BMW X3 M, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi ASX и Hyundai Tucson.

Если вдруг вы запоздали с подарком любимой или просто планируете в ближайшее время преподнести ей презент — советуем учесть и рекомендации экспертной команды.

Анастасия Туркова