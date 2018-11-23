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Пилоты Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines, разбившегося в Эфиопии 10 марта, перед катастрофой сообщали о проблемах в управлении полетом. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на Wall Street Journal
Это сообщил генеральный директор компании Тевольде Гебремариам.
Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился вскоре после взлета из Аддис-Абебы, столицы Эфиопии. На борту было 157 человек, все они погибли. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян.
Это сообщил генеральный директор компании Тевольде Гебремариам.
Он заявил, что прослушал запись переговоров пилота с диспетчерами. Пилот «сообщил авиадиспетчерам, что у него возникли проблемы с управлением полетом». Он хотел вернуться в Аддис-Абебу, но не говорил ни о каких внешних проблемах с самолетом: например, не говорил о столкновении с птицей, пояснил Гебремариам.
Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился вскоре после взлета из Аддис-Абебы, столицы Эфиопии. На борту было 157 человек, все они погибли. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян.
Михаил Грач
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