Пилоты Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines, разбившегося в Эфиопии 10 марта, перед катастрофой сообщали о проблемах в управлении полетом. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на Wall Street Journal

Это сообщил генеральный директор компании Тевольде Гебремариам.

Он заявил, что прослушал запись переговоров пилота с диспетчерами. Пилот «сообщил авиадиспетчерам, что у него возникли проблемы с управлением полетом». Он хотел вернуться в Аддис-Абебу, но не говорил ни о каких внешних проблемах с самолетом: например, не говорил о столкновении с птицей, пояснил Гебремариам.

Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился вскоре после взлета из Аддис-Абебы, столицы Эфиопии. На борту было 157 человек, все они погибли.​ Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян.



Михаил Грач