Печально известная военная часть в Сергеевке снова гремит на весь Приморский край, сообщает DEITA.RU.

По неподтвержденной пока информации с Сергеевского полигона сбежали двое солдат. Отмечается, что они вооружены, в связи с чем автомобилистов предупреждают -категорически не подбирать попутчиков!

Приморцы не удивлены такому развитию событий: "Опять Сергеевка! Опять бойцов замучили!", "Что там творится?адекватную проверку ни кто не пробовал сделать?" ,"Сергеевка ,это там где ежегодно убивают солдат? Издеваются над солдатами, убивают их ,а потом удивляются как же так убежали?"

Кто-то отмечает, что видел полицейские кордоны: "То-то я думаю что на въезде в Арсеньев сейчас экипаж ДПС в полном параде в броне и в каске стоит", "Полицейские в брониках стояли сегодня в городе".

Многие уверены - паника преждевременна: "Не придумывайте раньше времени, инфа не 100% жути тут уже гоните", "Если бы действительно это было бы так уже бы все силы были подняты и МВД на всех КПП стояло с усилением".

Напомним, что военная часть в селе Сергеевка прославилась отнюдь не боевыми подвигами бравых солдат. Новости оттуда приходят только криминальные. К примеру, в ноябре здесь, по словам родственников, пропал служивший молодой человек. Нашли ли его - до сих пор неизвестно. Ранее, в сентябре страшная новость сотрясла Приморье - в селе Сергеевка в оживленном месте нашли обезглавленный труп молодого военного. Обстоятельства и причины трагедии остались неясны.

Таисия Масина