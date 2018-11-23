Впервые в Арсеньеве состоялся важный краевой турнир - чемпионата и первенства Приморского края по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком, приуроченный к Дню защитника Отечества, сообщает DEITA.RU.





И не случайно все участники соревнований собрались не в спортивном зале, в ринге, а на митинге у обелиска памяти жителям г. Арсеньева, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Собравшиеся почтили память павших героев.

А сам турнир получился массовый, зрелищный, наполненный спортивным азартом и эмоциями. Добавим, что в рамках соревнований прошел и городской турнир среди детей в дисциплинах фулл-контакт и лайт-контакт.





Несколько соревновательных дней более 70 кикбоксеров со всего Приморского края выясняли, кто – лучший. Важность победы именно в этом турнире была высока, ведь победа «открывала» путь на чемпионат и первенство ДФО в дисциплине фулл-контакт с лоу-киком, которые пройдут в марте в Хабаровске. Спортсмены бесстрашно «шли в бой» на ринге, а судейские бригады – главным судьей соревнований был Денис Паник (лучшим судьей турнира стал Денис Калмыков) были строги, но справедливы. Судьи отметили лучший бой между Станиславом Петровым (тренер Владимир Кофанов) и Гегамом Манавазяном (тренер Юрий Бородий). По мнению специалистов, он стал украшением турнира.





«Во время боя Станислава Петрова из Уссурийска и Гегама Манавазяна из Владивостока в зале стояла тишина, - поделился своими впечатлениями заслуженный тренер России, старший тренер Федерации кикбоксинга Приморского края Андрей Подоплелов,- Это был бескомпромиссный поединок, где встретились опыт и молодость. Этот финал в весовой категории до 71 кг вызвал всеобщее вникание: зрители были сосредоточены на бое. Гегам уже опытный боец, а Станислав только перешёл во взрослую категорию. Половина поединка была за Петровым, а третий раунд выиграл Гегам, но этого не хватало для победы. В итоге, с минимальным преимуществом победил Станислав Петров. Достойный и красивый бой», - подытожил тренер.





Специальными призами турнира были награждены Артём Эчко «За лучшую технику», призом «За волю к победе» отмечены Станислав Аносов и Артём Голицын (тренеры - Станислав Маланчук и Андрей Регер).





«Отличный турнир и я поздравляю чемпионов и призеров, их наставников-тренеров, которые добились прекрасных результатов, - сказал советник вице-губернатора края, президент приморской Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин, - Выражаем благодарность нашим друзьям – партнерам, которые на протяжении многих лет помогают в проведении соревнований и оказывают большую помощь в развитии спорта», - отметил Виктор Тарабарин.





Инна Эстрина