Мошенники обманули 52-летнюю жительницу города Елизово на 34 тысячи рублей, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в УМВД России по Камчатскому краю, гражданка обратилась в полицию с заявлением. Женщина рассказала, что в соцсети ей пришло сообщение от мужа племянницы, который просил помочь его семье заплатить очередной взнос по ипотеке.

Недолго думая, горожанка перевела мужчине 34 тысячи рублей. Чтобы убедиться в получении средств, позвонила родственнице, которая уверенно заявила: никаких денег они не просили.

По данному факту проводится проверка.

Екатерина Брязгунова