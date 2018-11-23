Source «Deita.ru»
Мошенники обманули 52-летнюю жительницу города Елизово на 34 тысячи рублей, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в УМВД России по Камчатскому краю, гражданка обратилась в полицию с заявлением. Женщина рассказала, что в соцсети ей пришло сообщение от мужа племянницы, который просил помочь его семье заплатить очередной взнос по ипотеке.
Недолго думая, горожанка перевела мужчине 34 тысячи рублей. Чтобы убедиться в получении средств, позвонила родственнице, которая уверенно заявила: никаких денег они не просили.
По данному факту проводится проверка.
Екатерина Брязгунова
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