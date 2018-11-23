Британская пресса рассказала о вызывающем рвоту и галлюцинации оружии фрегата «Адмирал Горшков», сообщает DEITA.RU.

Как пишет Times, российские военные корабли начали оснащать станциями визуально-оптических помех 5П-42 «Филин!, применение которых может провоцировать появление галлюцинаций и болезненного состояния у врагов за счет коротких импульсов высокоинтенсивного светового излучения.

Оружие уже было испытано на добровольцах. Они сообщили о невозможности вести прицельную стрельбу по мишеням, если оборудование установлено на расстоянии до 2 км. Почти половина из них жаловалась на тошноту, признаки дезориентации в пространстве и головокружение. Еще 20% добровольцев рассказали об эффекте пятна света, который плавает перед глазами.



Дмитрий Санников