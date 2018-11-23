Source «Deita.ru»
Одного из основателей криптовалюты OneCoin болгарина Константина Игнатова задержали в США по подозрению в мошенничестве, сообщает DEITA.RU по материалам Министерства юстиции США.
Как считают американские правоохранители, OneCoin является криптовалютной «пирамидой».
Константин Игнатов был арестован в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в заговоре с мошенничеством, связанном с его ролью лидера международной пирамиды, которая включала в себя продажу мошеннической криптовалюты под названием OneCoin.
Дмитрий Санников
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