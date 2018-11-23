В Октябрьском и Надеждинском районах Приморского края объявлен особый противопожарный режим, сообщает DEITA.RU.

По информации краевой администрации, теперь он действует на территории десяти муниципалитетов: Хасанский, Партизанский, Лазовский, Ханкайский, Кавалеровский, Ольгинский, Надеждинский, Октябрьский районы, Дальнегорский и Уссурийский ГО.

Пожароопасный сезон официально открыли в 20 муниципалитетах Приморья. Еще в 10 муниципалитетах это будет сделано с 15 марта.

За минувшие сутки, 25 февраля, в крае ликвидировали 11 лесных пожаров. С начала 2019 года на землях лесного фонда Приморья зарегистрировано 116 лесных пожаров.

Напомним, что за нарушение режима придется заплатить штраф. Сообщить о пожаре можно по единому телефону: «112», или воспользоваться «прямой линией» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

Ирина Петрова



