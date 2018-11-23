Минстрой планирует в апреле представить Комитету Совета Федерации по социальной политике первую версию законопроекта об освобождении россиян от «поверочного рабства», сообщает DEITA.RU.

Под «поверочным рабством» понимается обязанность граждан следить за корректностью показаний счетчиков газа, тепла и воды путем регулярного проведения поверки приборов.

Вместе с тем, законодательная инициатива Минстроя закрепляет за собственниками или арендаторами жилья обязанность обеспечить доступ к приборам учета специалистам ресурсоснабжающей или управляющей компаний.

Накануне жители приморского города Артем предупредили земляков о крупных неприятностях, которые могут возникнуть при проверке счетчиков.

Дмитрий Санников