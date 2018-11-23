Ввести конфискацию автомобилей у нетрезвых водителей предложил депутат Государственной Думы Максим Иванов, сообщает DEITA.RU.

В качестве радикальной меры по борьбе с пьянством за рулем, депутат предложил конфисковывать транспортные средства у водителей, которые повторно попались в нетрезвом виде в течение года.

По мнению автора инициативы, такие люди не боятся ни лишений водительского удостоверения, ни штрафов, поэтому нужно отбирать у них автомобили.

В 2018 году подобный законопроект Государственная Дума отклонила. Тогда российский парламент обратил внимание на то, что в ДТП зачастую фигурируют транспортные средства, принадлежащие не виновному, а третьим лицам. В правительстве также отметили, что принятие законопроекта создаст трудности в правоприменении. Непонятно, как будет конфисковываться авто, находящееся в общей долевой или общей совместной собственности, когда один из собственников не совершал преступления.

Проблема пьянства за рулем актуальна для многих российских регионов. Как сообщили DEITA.RU в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в Приморье за прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 153 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 131 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования.

По данным статистики, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 17 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения: 6 - с пострадавшими, 11 – с материальным ущербом. По вине пьяных лихачей получили травмы 7 человек, в том числе 1 несовершеннолетний.

Дмитрий Санников