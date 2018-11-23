В Московской областной Думе разрабатывают законопроект, который касается рыбалки, сообщает DEITA.RU.

Депутаты хотят в апреле этого года подготовить законодательную инициативу, которая касается непосредственно рыбаков. Так, предлагается, что рыб, который проигнорировал предупреждения об опасности и вышел на лед, должен будет возмещать экстренным службам затраты на собственное спасение.

К слову, для Приморского края такая законодательная инициатива весьма актуальна, так как десятки приморцев отправляют свои автомобили под лед или сами оказываются в неприятных ситуациях в попытках поймать рыбу.

Ирина Петрова