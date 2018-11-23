В Приморье один отчаянный рыбак не уходит с оторванной льдины и продолжает рыбачить, сообщает корреспондент DEITA.RU. Опасная история приключилась в районе поселка Суходол.

«И как всегда найдется один отчаянный, который думает, что ему все равно. Но лед-то расходится», — уверяют те, кто стал свидетелем.

Напомним, в Приморье пришла весна, происходит активное таяние льда, в некоторых районах края акватория Японского моря полностью очистилась. В связи с этим нежелательно выходить на лед, это может быть опасно для здоровья и жизни в целом.

Екатерина Брязгунова