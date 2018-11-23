На этот раз размер государственной поддержки будет привязан к балльной системе. Как разъяснил вице-премьер Дмитрий Козак, предприятия автопрома смогут сами выбирать компоненты для производства их в России и набирать за это баллы, необходимые для получения субсидий.

Баллы же будут присваиваться в зависимости от объема добавленной стоимости. Чем выше уровень локализации производства в России, тем большее количество баллов можно будет получить.

Как сообщало DEITA.RU, именно с 1 июля 2019 года в силу вступают новые правила ввоза автомобилей на территорию России. Соответствующая информация появилась на сайте Росаккредитации.

Согласно решению коллегии Евразийской экономической комиссии, на ввозимые автомобили необходимо оформлять в лаборатории сертификат безопасности, без которого невозможно будет получить ПТС. Примечательно, что в Приморском крае такая лаборатория всего одна.

Жители Приморья уверены - это очередной повод поиметь денег с простых граждан: "Это как с ГЛОНАСС, снимут денег и закроют", "Какая лаборатория , если авто в продажу выпустили , значит оно наверное уже прошло все стандарты , и в заключении чего было допущено к массовым продажам по всему миру ?" ,»Очередная кормушка, лучше бы придумали как машины Советского Союза улучшить, а то японка 80х годов лучше выглядит чем русская современная».

Дмитрий Санников



