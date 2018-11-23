Украина вышла из конкурса Евровидение в этом году после того, как в процесс отбора оказались вовлечены политические отношения с Россией, сообщает DEITA.RU со ссылкой на BBC.





Поп-певица Maruv, которая выиграла украинское публичное голосование, отказалась от участия в международном песенном конкурсе во вторник, заявив, что она не хочет быть использованной в качестве «политического инструмента», пишет издание.





Позднее от участия отказались и трое других финалистов национального отбора на Украине: Kazka, Brunettes Shoot Blondes и Freedom Jazz Girls band. В итоге, Украина заявила, что не будет принимать участие в Евровидении в Израиле.





«Для нас было бы честью представлять Украину», - написала Kazka на своей странице в Instagram, сообщает BBC. «Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей музыкой, а не сеять раздор».





Системная проблема





«Конкурс песни - это возможность для каждой страны заявить о себе на международной арене, а для каждого исполнителя выступить в качестве посла», - говорится в заявлении украинской стороны, пишет BBC.





«Но национальный отбор 2019 года выявил ... системную проблему в музыкальной индустрии Украины: связь артистов с территорией государства-агрессора. Для некоторых частей общества этот факт является приемлемым. У других это вызывает негодование и неприятие», -приводит издание слова из заявления.





Эксперт по «Евровидению» Пол Джордан описал ситуацию как «беспорядок».





Джордан сказал, что песня Maruv Siren Song была одной из фаворитов этого года.





«Пока что песни, отобранные до сих пор, не вызывают особого шума, в то время как люди были в восторге от украинской песни. Она была довольно провокационной. Думаю, у неё были бы хорошие шансы», - сказал он.





Алина Калинина



