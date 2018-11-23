Двоих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда, сообщили DEITA.RU в управлении по делам ГО и ЧС администрации Владивостока.

В районе мыса Купера оторвавшуюся льдину течением начало уносить в открытое море. Информация об этом поступила в диспетчерскую ВПСО в 10:11 утра 6 марта. Владивостокские спасатели оперативно прибыли на аэроботе на место происшествия и помогли рыбакам. Никто из них не пострадал.

Управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока напоминает, что выход на лед в данный период категорически запрещен. Вблизи популярных среди рыбаков водоемов также были установлены специальные информационные штендеры, уведомляющие о запрете нахождения на льду.

Накануне стало известно, что в Московской областной Думе разрабатывают законопроект, который касается зимней рыбалки. Предлагается, чтобы рыбак, который проигнорировал предупреждения об опасности и вышел на лед, возмещал экстренным службам затраты на собственное спасение.

для Приморского края такая законодательная инициатива весьма актуальна, так как десятки приморцев отправляют свои автомобили под лед или сами оказываются в неприятных ситуациях в попытках поймать рыбу.

Дмитрий Санников