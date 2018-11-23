Поездка в общественном транспорте столицы ДФО таит рольную опасность для пассажиров, сообщает DEITA.RU.

Как выяснилось, случаи, когда водители отвлекаются от дороги и отпускают руль – уже не единичны.

«Когда еду в таком автобусе, буквально «трясусь» от страха, - рассказала одна из пассажирок, - Отучили их от догонялок, так нашли себе новое развлечение: отпустить руль на какое время и нажать на газ. Пусть всего несколько секунд, но в автобусе же люди! И этого хватит, чтобы куда-нибудь загреметь. Только за поладнее время несколько раз видела подобную картину, но не успела сфотографировать – слишком быстро все происходило. Да и от страха не получилось быстро расстегнуть сумку, чтобы достать телефон. Какой был номер автобуса? К сожалению, не записала…»

Я часто пользуюсь общественным транспортом и, пожалуй, только водители маршрута №15 отличаются почти идеальным поведением. Хочется верить, что добросовестных водителей у нас больше, но что делать в такой ситуации? Когда пассажиру практически нереально документально зафиксировать опасное поведение за рулем? Слышала, собирались оборудовать кабины водителей каким-то камерами, но что-то их не видно», - сказала собеседница агентства.

По словам горожанки, контроль безопасности пассажирских перевозок должны вести, конечно, не пассажиры, а соответствующие службы.

«Проблема есть и ответственным нужно думать, как ее решать, - присоединилась к разговору еще одна пассажирка, - от «гонок» же отучили. Помните, было время, когда водители городских автобусов устраивали догонялки. А новое «развлечение» еще более опасное, даже на секунду бросить руль».

Напомним, как сообщало DEITA.RU, 7 марта водитель общественного транспорта напугал пассажиров во Владивостоке, когда пересчитывал деньги во время движения автобуса по Золотому мосту. И только решительное вмешательство пассажиров заставило его соблюдать ПДД и не рисковать жизнями людей.

Как пояснили агентству в мэрии – соблюдение правил безопасности пассажиров – не их компетенция.

«Этими вопросами занимается ГИБДД, - отметили в городском управлении транспорта, - Мы имеем право контролировать только соблюдение условий договоров с перевозчиками – это соблюдение графика, санитарное состояние общественного транспорта, количество автобусов на маршрутах», - отметили в мэрии дальневосточной столицы.

По всей видимости, городской автоинспекции к операциям «Телефон», нужно будет добавить не только «Деньги», но и «Опасный руль».

Инна Эстрина