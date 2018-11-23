В контейнере, арендованном на территории автостоянки, полицейские обнаружили и изъяли партию спиртосодержащей продукции, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Установлено, что коробки со спиртом принадлежат 58-летней местной жительнице, владелице торговой точки. Гражданка, не имея лицензии на закупку, хранение и поставку спиртосодержащей продукции, умышленно из корыстных побуждений незаконно хранила свыше 11,5 тысяч флаконов спирта по 100 мл с целью последующей продажи.

Продукция изъята и передана на ответственное хранение.



Законодательством предусмотрена ответственность от штрафа в размере до 3 млн рублей до лишения свободы на срок до трех лет.



Михаил Грач