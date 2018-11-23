Депутаты Государственной Думы планируют освободить от призыва на военную службу мужчин, на иждивении которых находится трое детей и беременная жена, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают разработчики документа, сегодня закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» содержит исчерпывающий перечень категорий граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. В том числе, на службу не берут мужчин, имеющих на иждивении четырёх и более детей, и женщин, у которых есть один ребёнок.

Однако в этом законе не учтены граждане, имеющие на иждивении трех детей и беременную жену. В связи с этим законопроектом предлагается предоставить отсрочку от призыва на службу отцам троих детей, жёны которых находятся на сроке беременности не менее 26 недель. Также отсрочка будет предоставляться беременным женщинам на том же сроке.

Комитет Госдумы по обороне планирует рассмотреть документ на заседании 5 марта.

Дмитрий Санников