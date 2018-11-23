Одна из самых модных и востребованных нынче профессий - дизайнер интерьеров, во Владивостоке зарабатывает весьма скромные деньги, сообщает DEITA.RU.

Так, по данным портала Superjob, его доход составляет в среднем 49 тысяч рублей в месяц. Его коллеги в Москве недалеко ушли - их зарплата - 65 тысяч, в Санкт-Петербурге – 53 тысячи. В Хабаровске и того меньше -

47 рублей, в Чите – 40 рублей в месяц.

Напомним, накануне Росстат обнародовал зарплаты российских чиновников. Самый большие зарплаты - в аппарате правительства России, в администрации президента РФ и в Совете Федерации. Еще раньше стало известно, что в России и механик может неплохо устроится. К примеру, механику по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности предлагают 400 тысяч рублей ежемесячно.

Таисия Масина