В эфире Первого канала в программе «На самом деле» была озвучена еще одна версии гибели группы Дятлова, сообщает DEITA.RU.

По версии одного из жителей северного Урала Алексея Команева, который ссылался на рассказ своего родного дяди, туристов забили до смерти дубинками некие люди в странных одеждах.

По словам мужчины, дядя в то время был охотником, и во время очередной охоты, блуждая в лесах, наткнувшись на группу туристов, стал якобы невольным свидетелем их гибели, пишет РИА ФАН.



«Дядя насчитал пять убивавших, они стояли вокруг своих жертв кругом, это было что-то организованное. Убийцы были в одеждах, напоминающих национальные костюмы народа манси», — заявил Команев.



Правда это или ложь – проверить не представляется возможным, так как якобы свидетеля озвученной версии давно нет в живых. При этом сам Команев прошел проверку на детекторе лжи, и аппаратура показала, что он говорил правду.



Таисия Масина