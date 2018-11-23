Основной причиной смерти женщин в России стали новообразования, сообщает DEITA.RU.

По данным Росстата, от рака в 2017 году умерли 19,6 тысячи женщин трудоспособного возраста (с 16 до 54 лет). На втором месте - болезни системы кровообращения, от которых умерли 18,9 тысячи женщин. На третьем - причины, не зависящие от состояния здоровья (15,8 тысячи). Имеются ввиду несчастные случаи, нападения и ДТП.

Также в списке частых причин смертей женщин - болезни органов пищеварения, инфекционные болезни, болезни органов дыхания и паразитарные заболевания.

Напомним, ранее стала известна основная причина смертности мужчин в России - это болезни, связанные с системой кровообращения и трагические случаи.



Таисия Масина