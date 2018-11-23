Во Владивостоке директор ЧОП в среднем зарабатывает 77 тысяч рублей в месяц, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Так, директор частного охранного предприятия в Дальневосточной столице получает 77 тысяч рублей. При этом его московские коллеги получают на руки 90 тысяч рублей, а из культурной столицы всего лишь 83 тысячи рублей.

Отметим, что представители этой профессии в Хабаровске зарабатывают на три тысячи меньше, а в Чите — 65 тысяч рублей.

В понедельник, 11 марта, в мире отмечается День сотрудников частных охранных агентств.

Екатерина Брязгунова