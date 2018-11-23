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Source Сайт президента Украины

Украине больше не продадут советское вооружение по низким ценам, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

Бывшие страны Варшавского договора перестали сбывать Украине советскую технику и запчасти к ней по бросовым ценам после того, как узнали о коррупционных махинациях президента страны Петра Порошенко.

При этом бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил РИА ФАН, что заявление Билецкого не соответствует действительности: европейцы всегда знали, с кем имеют дело. В связи с этим он предполагает, что продавцы старого советского оружия решили просто побольше заработать.

Екатерина Брязгунова

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