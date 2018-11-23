Украине больше не продадут советское вооружение по низким ценам, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

Бывшие страны Варшавского договора перестали сбывать Украине советскую технику и запчасти к ней по бросовым ценам после того, как узнали о коррупционных махинациях президента страны Петра Порошенко.

При этом бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил РИА ФАН, что заявление Билецкого не соответствует действительности: европейцы всегда знали, с кем имеют дело. В связи с этим он предполагает, что продавцы старого советского оружия решили просто побольше заработать.

Екатерина Брязгунова