Прокурорская проверка в районной больнице выявила множество нарушений, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Магаданской области.

Сотрудники прокуратуры Северо-Эвенского района совместно с экспертами Роспотребнадзора установили, что в районной больнице прием пищевых продуктов велся без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, использовались продуктов с истекшим сроком годности, а также другие нарушения санитарного законодательства.

Кроме того, пациентам отказывали в необходимых лекарствах из-за их отсутствия.

Заместитель главного врача по медицинской части оштрафован на пять тысяч рублей. Главному врачу Северо-Эвенской районной больницы внесено представление об устранении нарушений.

Дмитрий Санников