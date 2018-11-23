Актриса и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных (IFAW) Памела Андерсон во второй раз обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает DEITA.RU.

"Я пишу Вам об 11 косатках и 87 белухах, которые в настоящее время находятся в неволе недалеко от Находки, Россия... Я понимаю, что окончательное решение, чтобы выпустить косаток и белух обратно в дикую природу, еще не принято, и обращаюсь к вам с просьбой разрешить это и поручить освободить китов", - написала П.Андерсон в своем обращении, опубликованном на сайте ее благотворительного фонда.

Времени на решение проблемы у Минприроды и Минсельхоза на это - до 1 марта текущего года. Соответствующее поручение уже опубликовано на сайте Кремля.



Не осталась без дела и Генпрокуратура. До 1 ноября глава государства поручил провести ведомству проверку в отношении законности использования морских млекопитающих, в частности, тех, которые находятся в бухте Средняя.



Напомним, в так называемой "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя под Находкой содержатся 11 нелегально выловленных косаток для продажи в Китай, а также 87 белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Зоозащитники бьют тревогу - согласно последним данным, одна косатка пропала из центра передержки, однако есть подозрения, что животное погибло, а факт этого тщательно скрывается. Полиция города Находки проводит проверку по данному инциденту.



Михаил Грач