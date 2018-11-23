В ночь на субботу, 23 февраля, серьезная авария случилась в Приморье. Один человек погиб — сгорел заживо, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, страшная авария произошла между приморскими селами Новой Москвой и Стеклянухой. Из-за опасного маневра водителя Lexus, дорогое авто столкнулось с Toyota Vista. Легковушка моментально воспламенилась, и пассажир в ней сгорел заживо — свидетели не смогли вытащить человека.

Как рассказал водитель Toyota Vista, ехал с товарищем, но в результате ДТП молодому человеку придавило ноги, и как ни пытался водитель Vista вытащить друга, не смог.

По факту аварии проводится проверка.

Екатерина Брязгунова