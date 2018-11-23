В аэропорту «Угольный» чукотского Анадыря произвел экстренную посадку Boeing 777 авиакомпании Air China, совершавший рейс из Пекина в Лос-Анджелес, сообщает DEITA.RU.

Причиной экстренной посадки стало срабатывание пожарной сигнализации в багажном отсеке. На борту находилось 188 пассажиров. Информация о задымлении в багажном отсеке самолета Boeing 777 авиакомпании Air China, совершившего экстренную посадку в аэропорту «Угольный», не подтвердилась.

Как сообщили в правительстве Чукотки, всех пассажиров разместили в зоне международных перелетов и VIP-зале аэропорта. Для них организовано питание и питье. На месте находятся медики, но за медицинской помощью пассажиры не обращались, никто не пострадал. Кроме этого, в аэропорту работают четверо переводчиков – с английского и китайского языков. Пожар на борту самолета не подтвердился. По договоренности Росавиации с авиакомпанией Air China резервный самолет должен прибыть в аэропорт Анадыря в 17:00 по местному времени.

Накануне из-за сломанной кофеварки пассажирский лайнер немецкой авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Гамбурга. Во время полета экипаж лайнера почувствовал запах гари на бортовой кухне. Оказалось, что в кофеварке случилось короткое замыкание. Самолет было решено экстренно посадить. Никто из 90 пассажиров не пострадал. Им предложили другой рейс.

Дмитрий Санников