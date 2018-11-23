Уникальный патриотический проект «Равнение на защитников Отечества» стартовал в регионе осенью прошлого года и уже многому научил юных приморцев, сообщает DEITA.RU.

Участники проекта провели десятки встреч в школах, средних и высших учебных заведениях. На встречах с учениками, студентами, курсантами они рассказывали о героях Отечества нынешних и прошлых лет, о любви к Родине и родному краю… Патриотические беседы вызывали живой интерес молодежи: у ребят было много вопросов, на которые они всегда получали ответы.

Накануне глава администрации УГО Евгений Корж вручил благодарственные письма вице-губернатора Приморья Константина Межонова участникам краевого патриотического проекта «Равнение на защитников Отечества».





За вклад в патриотическое воспитание молодежи были отмечены заместитель главы администрации УГО по вопросам социальной сферы Елена Бронникова, офицер 83-ей десантно - штурмовой бригады Алексей Безруков, спортсмены Приморской федерации кикбоксинга - двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта России, советник главы администрации УГО по вопросам спорта Александр Захаров, ветеран спецназа, кавалер «Ордена Мужества» Дмитрий Подольский, педагог дополнительного образования ЦРТДЮ, заслуженный тренер России Андрей Подоплелов.





«В Приморском крае придается особая роль военно - патриотическому и спортивному воспитанию, - рассказал советник вице-губернатора Приморья, президент краевой Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин, - Молодежь – это наше будущее, от которого напрямую зависят судьбы страны. И от того, каким оно будет, сегодня зависит от нас. Наша главная задача - воспитать настоящих патриотов, которые знают, любят и чтят историю своей страны и родного края. Выдающихся спортсменов, которые будут прославлять Россию и Приморье», - отметил Виктор Тарабарин.

Инна Эстрина