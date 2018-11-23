Волгогорадский депутат Гасан Набиев уверен, что "малоимущий сам себе создал", сообщает DEITA.RU.

Единоросс высказался о пенсиях в контексте своего бывшего предприятия "Газпром транс Волгоград". Он сказал, что нормальные работники имеют пенсию от 15 до 20 тысяч, а те, кого приходилось загонять на работу, получили минимум.

На внеочередном заседании Волгоградской областной думы сегодня, 6 марта, обсуждался вопрос о поддержке федерального закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.

Человек сам стал малоимущим, сам создал себе такую ситуацию - уверен депутат. По его словам, ответственные сварщики и слесари на его предприятии могут получать даже до 25 тысяч рублей пенсионных выплат.

Василий Кучин