В дневное время в «скорую» поступило сообщение от горожан о том, что возле одного из домов по проспекту 100-летия Владивостока лежит пожилой мужчина без признаков жизни. Позже выяснилось, что пенсионер выпал с балкона квартиры на шестом этаже, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU.

Сосед погибшего сообщил, что около полудня он услышал шум и увидел свисающие с балкона ноги соседа, проживающего выше этажом. Мужчина пошел звонить в полицию, а когда вернулся, то обнаружил, что пенсионер уже сорвался и упал.

Стражи порядка установили, что 69-летний погибший проживал с супругой, но в момент трагедии ее не был дома. По основной версии, пенсионер погиб в результате несчастного случая.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства гибели пожилого мужчины.

Игорь Бегунов