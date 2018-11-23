старость, пенсия
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Российские пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума, сообщает DEITA.RU.

Правительством одобрен законопроект, который предполагает начисление социальных доплатит сверх прожиточного минимума. Размеры индексации учтут при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии. Отмечается, что это связано с изменением прожиточного минимума в 2020 году. 

При этом сверх прожиточного минимума будут выплачивать суммы текущих индексаций. Получатели соцдоплаты к пенсии будут иметь гарантированную выплату сумм индексаций, которая превышает установленный в субъекте РФ прожиточный минимум. 

Согласно документу, предлагается с 1 января 2019 года суммы, которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году из-за определения величины соцдоплаты.

Ирина Петрова 